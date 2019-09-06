سيول تقيم دعوى قضائية لدى منظمة التجارة العالمية ضد القيود اليابانية

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باشرت الحكومة الكورية إقامة دعوى قضائية لدى منظمة التجارة العالمية ضد نظيرتها اليابانية بشأن القيود التي فرضتها طوكيو على ثلاثة مواد من أشباه الموصلات وشاشات العرض.وعقدت وزيرة التجارة الكورية "يو ميونغ هي" إحاطة صحفية في مكتب سيول للحكومة في الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء حيث أوضحت أن الحكومة الكورية ستباشر اليوم إجراءات الدعوى.ويذكر أن إجراءات رفع الدعوى تبدأ بتسليم رسالة حول طلب التفاوض بين طرفي النزاع إلى الحكومة اليابانية والأمانة العامة للمنظمة العالمية.وقالت "يو" إنها تنوي التفاوض من أجل إزالة الإجراءات اليابانية بسرعة وهي المرحلة الأولى من تسوية النزاعات لدى المنظمة.وسبق للحكومة اليابانية في شهر يوليو الماضي أن فرضت قيودا على تصدير ثلاث مواد على كوريا كانت تتمتع بمبدأ التجارة الحرة قبل أن تخضعها طوكيو لشرط الحصول على الموافقة حسب حالات العقود.وأوضحت سيول في طلب التفاوض بين الطرفين أن اليابان انتهكت ثلاثة مواد تتضمنها الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة.وتتمثل أولى تلك البنود القانونية في تحويل المواد الثلاث من إطار الموافقة الشاملة إلى نظام الموافقة حسب الحالات مستهدفة كوريا دون غيرها من الدول المنتمية لقائمة الدول البيضاء مما يعد خرقا لمبدأ التجارة دون تمييز وبالتحديد لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية.كما ذكرت أن الحكومة اليابانية انتهكت مبدأ حظر تحديد وحفظ قيود الصادرات من خلال تحويل المواد التي كانت تجارتها تتم بحرية من الموافقة الشاملة إلى نظام الموافقة حسب الحالات.وأخيرا أضافت سيول أن الإجراءات اليابانية تنتهك مبدأ إدارة قواعد التجارة بشكل متسق وعادل وعقلاني من خلال فرض القيود التجارية لأسباب سياسية.