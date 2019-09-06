طوكيو تجري تعديلا وزاريا اليوم

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تجري الحكومة اليابانية برئاسة رئيس الوزراء "شينزو آبيه" اليوم الأربعاء تعديلا وزاريا.ومن أبرز الوزراء الجدد النائب "هاكيودا" المقرب من آبيه.ويذكر أن الوزير الجديد الذي يتولى منصب وزير التعليم قد قاد عملية تحريف للحقائق التاريخية في الكتب المدرسية اليابانية وظل يزور مزار "ياسكوني" نيابة عن رئيس الوزراء.كما انتقل وزير الخارجية الياباني "كونو" الذي كان يدلي بتصريحات مناوئة لكوريا إلى منصب وزير الدفاع، بينما سينسحب وزير الدفاع القائم "إيوايا" من منصبه وهو الذي تعرض لانتقاد من قبل الحزب الليبرالي الحاكم في اليابان بعد أن تصافح ضاحكا مع نظيره الكوري خلال مباحثات وزيري دفاع البلدين التي عقدت في شهر يونيو الماضي في سنغافورة.وأكد الوزير السابق " إيوايا" في مؤتمر صحفي بمناسبة تقاعده على أن التضامن بين البلدين مهم جدا في مجال الأمن رغم وجود الخلافات الدبلوماسية.كما سينتقل وزير الاقتصاد والصناعة "سيكو" الذي كان يقود عملية فرض قيود الصادرات على كوريا إلى منصب الأمين العام لمجلس الشيوخ.بالإضافة إلى ذلك سينضم عدد من الشخصيات المتطرفة يمينيا إلى مجلس الوزراء وهي عناصر تحمل مشاعر العدوانية لكوريا وتعمل من أجل تشويه صورتها.ويفسر التعديل الوزاري باتجاه الحكومة اليابانية نحو اليمين المتطرف أكثر. وبهذا أصبحت رسالة رئيس الوزراء الياباني واضحة ومفادها بأنه يحاول التصدي لكوريا من خلال استخدام المواجهة بين سيول وطوكيو كمحرك لتعديل الدستور الياباني.