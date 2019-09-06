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وجه الرئيس "مون جيه إين" رسالة مصورة اليوم الأربعاء إلى الشعب الكوري بمناسبة حلول عيد "تشوسوك" أو عيد الحصاد الكبير.وقال" مون" في الرسالة " إن البلاد تسير في طريق جديد نحو بناء دولة يعيش فيها كل أفراد الشعب بخير، معربا عن أمله في جعل كوريا دولة يتمتع فيها جميع الكوريين بالعدالة.كما شدد على أن الاقتصاد الحيوي سيثري الكوريين والمجتمع العادل سيمنحهم المصداقية وشبه الجزيرة الكورية السلمية ستجعلهم يمسكون اليد في اليد.وقدم "مون" من جهة أخرى تعازيه لمن لحقت بهم خسائر ناتجة عن الإعصار الأخير متمنيا للمتضررين عيدا سعيدا من خلال تبادل وتقاسم عبارات التشجيع.كما تقدم بالشكر العميق لأولئك الذين يعملون من أجل تقاسم مشاعر التعاطف مع المحتاجين ويسعون إلى توفير الأمن خلال إجازة العيد، متعهدا ببذل الجهود المتواصلة من أجل أن يصل جميع الكوريين إلى أيام يضحكون فيها معا على حد تعبيره.