كوريا تكسب معظم نزاعاتها التجارية ضد اليابان بشأن الصمامات الهوائية

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كسبت كوريا الجنوبية نزاعاتها التجارية ضد اليابان بشأن الصمامات الهوائية يابانية الصنع.وكشفت لجنة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية عن تقرير أمس الثلاثاء أصدرت فيه حكما يقضي بأن إجراء كوريا الجنوبية بفرض التعريفة الجمركية على الصمامات اليابانية لم يتم إثبات انتهاكه لاتفاقية منظمة التجارة العالمية. ونتيجة لذلك، تم حسم معظم قرارات الحكم السابق الذي أصدرته لجنة فض النزاعات والتي تعتبر من المحاكم الأولى لصالح الجانب الكوري.وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة كانت قد أصدرت الحكم الذي يؤيد كوريا في 8 نقاط من إجمالي 9 نقاط جدل حقيقية أثارتها اليابان.ويعتبر تقرير لجنة الاستئناف آخر قرار فيما يتعلق بالنزاع حول الصمامات الهوائية اليابانية لدى منظمة التجارة العالمية.