كوريا الشمالية تقبل توصية دولية في مسألة إعادة لم شمل الأسر المشتتة

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صرحت كوريا الشمالية بأنها تقبل بالتعاون مع كوريا الجنوبية في حل مسألة إعادة لم شمل الأسر المشتتة، بعد أن تلقت توصية بهذا الشأن من قبل لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة في الربيع الماضي.ووفقا لمذكرة رد تقدمت بها بيونغ يانغ إلى اللجنة اليوم الأربعاء، قبل الشمالب 132 توصية من بين 199 توصية مقدمة من قبل اللجنة الدولية بينما أكد اعتزامه تقديم ملاحظات بشأن 56 توصية. فيما رفض 11 توصية.ومن التوصيات التي قبلتها بيونغ يانغ، مسألة الأسر المشتتة حيث قبلت توصية الحكومة الكورية الجنوبية بمواصلة التعاون مع سيول من أجل الحل الجذري للمسألة بما في ذلك تنفيذ المواد المتفق عليها في مباحثات القمة بين الكوريتين.كما أبدت بيونغ يانغ موقفا إيجابيا من توصية حول احترام حقوق ذوي الإعاقة وفحص معاهدة حقوق ذوي الإعاقة للأمم المتحدة.لكنها رفضت في المقابل التوصيات ال11 بما فيها التصديق على اتفاقية روما بشأن المحكمة الجنائية الدولية، والسماح للناشطين العاملين في كوريا الشمالية بالاقتراب من السكان الكوريين الشماليين دون حدود وحظر تفتيش أجسام السيدات اللائي تم إعادة إرسالهن إلى كوريا الشمالية، وإعداد التدابير الوقائية من العنف الجنسي ضد السجينات.بالإضافة إلى ذلك أعلنت أنها ستقدم ملاحظاتها بشأن توصية بالانضمام إلى منظمة العمل الدولية وغيرها.وسبق لبيونغ يانغ أن تلقت 262 توصية لتحسين حقوق الإنسان من قبل الدول الأعضاء ال94 في اجتماع الاستعراض الدوري الشامل للجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة الذي عقد في شهر مايو الماضي.