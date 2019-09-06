افتتاح مسابقة التيكوندو العالمية في اليابان يوم 13 من هذا الشهر

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من المتوقع أن تفتتح مسابقة رياضة التيكوندو العالمية لأول مرة في اليابان تحت إشراف الاتحاد العالمي لرياضة التيكوندو.وسينظم الاتحاد العالمي مسابقة هذا العام 2019 في مدينة "جيبا" اليابانية بدءا من يوم الثالث عشر من هذا الشهر وعلى مدار 3 أيام.ويذكر أن هذه المسابقة العالمية التي بدأت في عام 2013 ستقام لأول مرة في اليابان.وتكتسي هذه المسابقة أهمية خاصة لأنها تقام قبل 10 أشهر فقط من أولمبياد طوكيو لعام 2020 .ومن المتوقع أن تجري المسابقة العالمية في جيبا في مجال 4 أوزان مختلفة تشمل الرجال والسيدات.وتلقى 32 لاعبا حسب الأوزان دعوة المشاركة فيها حسب الترتيب الأولمبي للاتحاد العالمي لرياضة التيكوندو.ويمكن للاعبيْن في كل دولة من مختلف الأوزان المشاركة في المسابقة. ويمكن لليابان التي تستضيف المسابقة المشاركة بلاعب إضافي في كل وزن.ومن المقرر أن تمنح 5 آلاف دولار لكل الفائزين بالمركز الأول و3 آلاف دولار لكل الفائزين بالمركز الثاني وألف دولار لكل الفائزين بالمركز الثاني. وسيشارك في المسابقة العالمية 10 لاعبين كوريين.