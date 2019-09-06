المفاوض الكوري يزور الصين غدا الخميس لمناقشة قضية نزع الأسلحة النووية

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بعد أن اقترحت كوريا الشمالية على الولايات المتحدة استئناف مفاوضات عمل حول نزع الأسلحة النووية في نهاية هذا الشهر، يزور المفاوض الكوري الجنوبي الكبير الخاص للقضية النووية الكورية الشمالية "لي دو هون" الصين غدا الخميس من أجل مناقشتها.وصرحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء بأن المفاوض لي سيزور بكين غدا حيث سيتشاور مع نائب وزير الخارجية الصيني "رويجاوهو" من أجل تبادل الآراء حول سبل التعاون بين البلدين بشأن الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية وغيرها.والمعلوم أن نائب الوزير الصيني سيتولى مهمة المبعوث الخاص لقضية شبه الجزيرة الكورية والمسؤول عن المفاوضات الدبلوماسية للجانب الصيني فيما يتعلق بالقضية النووية.ومن المتوقع أن يستمع المفاوض الكوري الجنوبي إلى نتائج الزيارة التي أجراها نائب الوزير الصيني لبيونغ يانغ وسيناقش معه سبل التعاون الملموس في ما يتعلق بمفاوضات العمل الكورية الشمالية والأمريكية المرتقبة حول مسألة نزع الأسلحة النووية.