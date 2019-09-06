ليم سونغ جيه يفوز بجائزة أفضل لاعب جديد في المسابقة الأمريكية للاعبي الغولف المحترفين

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فاز اللاعب الكوري "ليم سونغ جيه" بجائزة أفضل لاعب جديد في المسابقة الأمريكية لاتحاد لاعبي الغولف للمحترفين، ليصبح أول آسيوي في هذا المجال.وأعلن الاتحاد الأمريكي للغولف عبر موقعه عبر الإنترنت أنه تم اختيار ليم للفوز بالجائزة من خلال عملية تصويت في موسمي 2018-2019.ويذكر أن اختيار الفائز يجري بين اللاعبين الذين شاركوا في ما لا يقل عن 15 مسابقة ضمن موسم معين.وفي مجال جائزة أفضل لاعب جديد في المسابقات التي بدأ منحها في عام 1990، يعد حصول ليم على الجائزة هو الأول للاعب آسيوي في تاريخ الاتحاد. ورغم أن "جون هو"، اللاعب الأمريكي كوري الأصل، كان قد فاز بهذه الجائزة في عام 2012، إلا أن جنسيته أمريكية.وقد بدأ اللاعب ليم في المشاركة في مسابقات اللاعبين المحترفين منذ موسمي 2018-2019 بحيث شارك في 35 مسابقة وفي 16 مسابقة منها نجح في احتلال ما لا يقل عن المركز الخامس والعشرين.