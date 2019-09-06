كوريا تصدر رخص قيادة باللغة الانجليزية بدءا من يوم 16 سبتمبر

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قررت السلطات الكورية إصدار رخص لقيادة السيارات باللغة الانجليزية، بحيث تسمح لحامليها بقيادة السيارات في 33 دولة حول العالم، بما فيها بريطانيا واستراليا، دون أن يكون لديهم رخص قيادة دولية.وصرحت هيئة الشرطة الكورية بأن هذه الرخص تتضمن معلومات باللغة الإنجليزية، وسوف تصدر في 27 جهة من جهات اختبار القيادة في البلاد، بدءا من يوم 16 من هذا الشهر، بحيث تشمل تلك المعلومات اسم حامل الرخصة، وتاريخ ميلاده، ورقم الرخصة، إلى جانب نوع السيارات المؤهل لقيادتها، وذلك باللغة الانجليزية.لكن قال مسؤول في الشرطة أنه حتى ولو تم الحصول على رخصة قيادة بالانجليزية يتوجب حمل جواز السفر والتأكد من مختلف الشروط التي قد تختلف بين الدول.