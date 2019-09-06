تخصيص يوم للحروف الكورية في كاليفورنيا

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قرر مجلس الشيوخ في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة تخصيص يوم للحروف الكورية.وصرح "بارك دونغ أو" مساعد عضوة مجلس الشيوخ في كاليفورنيا، "شارون كويك سيلفا"، أمس، بأن مجلس الشيوخ في الولاية وافق ليلة التاسع من هذا الشهر بالإجماع على اختيار يوم التاسع من شهر أكتوبر من كل عام ليكون يوما للحروف الكورية.يذكر أن هذا القرار ليس في حاجة إلى تصديق من قبل حاكم الولاية، وبالتالي سيدخل حيز التنفيذ هذا العام مباشرة.وأوضح "بارك" أن هذا القرار هو الأول من نوعه من بين لغات الأقليات، وأعرب عن تطلعه إلى تعريف العالم بروعة الحروف الكورية. كما أضاف أن هذا القرار سيساعد كثيرا على تثبيت الهوية الكورية لدى الجيلين الثاني والثالث من الكوريين المقيمين في الولايات المتحدة، مؤكداعلى أنه سيسهم في نشر الحروف الكورية في الولاية.الجدير بالذكر أن اللغة الكورية تعد واحدة من بين خمس لغات تشجع وكالة الأمن الوطني الأمريكية المواطنين الأمريكيين على تعلمها، كما تعد أيضا ضمن عشر لغات أجنبية مدرجة في امتحانات دخول الجامعات الأمريكية، حيث يتعلمها حاليا أكثر من 50 ألف شخص في الولايات المتحدة.