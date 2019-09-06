فشل عملية اعتقال شخص ذي علاقة بصندوق أسهم أسرة تشو كوك

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فشلت النيابة العامة في الحصول على موافقة على اعتقال رئيس شركة إدارة صندوق أسهم خاصة استثمرت فيها أسرة وزير العدل "تشو كوك"، ورئيس شركة صغيرة حظيت باستثمار في هذه الشركة، وذلك من أجل التحقيق معهما، الأمر الذي يُتوقع أن يواجه صعوبات في المستقبل.ويرى المراقبون في الدائرة القضائية أن سبب فشل عملية اعتقال "لي سانغ هون" رئيس شركة "كولينك برايبيت إيكويتي" التي تدير صندوق الأسهم الخاصة، ورئيس شركة "ويلث سيآنتي" لتصنيع أجهزة مصابيح الشوارع، المعروف بلقب الأسرة "تشيه"، يرجع إلى أن المحكمة اعتبرت الاعتقال غير عادي.يذكر أن رئيس شركة "كولينك" متهم بالإبلاغ الكاذب للسلطات المالية بأن الشركة تلقت وعدا باستثمار 7 مليارات و455 مليون وون من قبل "جونغ كيونغ شيم" زوجة الوزير "تشو" وابنتها وابنها، رغم استمثارهم مبلغ مليار و50 مليون وون بالفعل، كما أنه متهم بجرائم الاختلاس والإهمال.أما رئيس شركة "ويلث" فهو متهم باختلاس حوالي مليار وون من أموال الشركة.وكانت النيابة العامة قد صرحت بأنها ستحقق بثبات في الفضيحة التي تتعلق بالوزير "تشو" من خلال اعتقال كل من "لي" و"تشيه" كنه يبدو أنها في حيرة نتيجة لرفض طلب الاعتقال غير المتوقع.