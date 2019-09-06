آبيه يصر على حل قضية العمل القسري مسبقا

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كرر رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" موقفه السابق بشأن العلاقات مع كوريا الجنوبية، حيث قال إنه يجب أن تحل سيول قضية العمل القسري أولا. جاء ذلك بعد أن أجرى رئيس الوزراء الياباني تعديلا وزاريا أمس، حيث عقد مؤتمرا صحفيا في منزله في طوكيو، تحدث فيه عن علاقات بلاده مع كوريا، وقال إن الحكومة اليابانية تطلب ردا مناسبا من قبل كوريا في هذا الشأن اعتمادا على القانون الدولي، مؤكدا على أن هذه الخطة ضمن سياسات حكومته والتي لن تتغير مع التغيير الوزراي الجديد.وحول قرار المحكمة الكورية بدفع تعويضات إلى ضحايا العمل القسري وزيادة حدة التوتر بين سيول وطوكيو، ادعى "آبيه" أن كوريا مستمرة في ارتكاب أعمال تضر بالثقة بين الجانبين، بما في ذلك انتهاكها لاتفاقية تأسيس العلاقات بين البلدين. وأعرب عن أمله في التزام كوريا بتعهداتها كدولة.