ترامب يؤكد على مساعيه لصالح الشركات الأمريكية

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس إنه يكافح مع الدول الأخرى من أجل مصلحة الشركات الأمريكية وإيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين الأمريكيين، مشيرا في هذا الصدد إلى موقفه إزاء كل من كوريا والصين واليابان والاتحاد الأوربي.جاء ذلك في لقائه مع عدد من المراسلين في مكتبه بالبيت الأبيض، حيث قال إنه يكافح باجتهاد لصالح الشركات الأمريكية، كما يتشاجر مع الصين لهذا السبب، مشيرا إلى وجود عدد من الشؤون التجارية مع بعض الدول الأخرى.وقال ترامب إنه يتصدى للعديد من الدول، بما في ذلك الاتحاد الأوربي واليابان وكوريا، من إجل تحقيق مصالح الشركات الأمريكية، وهو ما سيكون ك طرق إيجاد فرص العمل في الولايات المتحدة.