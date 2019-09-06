الرئيس الأمريكي يبعث برسالة تطمين للنظام الكوري الشمالي

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صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن من أهم أسباب إقالته لمستشاره للأمن القومي "جون بولتون"، هو ذكره لما يسمى بـ"النموذج الليبي"، حيث أشار إلى أن "بولتون" ارتكب خطأ فادحا في ممارسة الضغوط على كوريا الشمالية من خلال طرح "النموذج الليبي" الذي أسفر عن سقوط الزعيم الليبي "معمر القذافي" ومقتله في النهاية، الأمر الذي قد يُفسر بأنه يرسل برسالة قوية حول ضمان أمن واستمرار نظام الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".جاء ذلك في لقاء صحفي غير مقرر أجراه "ترامب" أمس في البيت الأبيض، حيث وصف ذكر "بولتون" للنموذج الليبي بأنه "كارثة كبيرة".وجاء تشديد "ترامب" على عدم تكرار مصير "القذافي" بالنسبة للزعيم الكوري الشمالي، كرسالة ضمان لأمن النظام الكوري الشمالي في الوقت الذي يُتوقع فيه استئناف مفاوضات العمل بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في نهاية هذا الشهر.ويذكر أن "كيم" كان قد شدد على أهمية ضمان أمن نظامه في مباحثات القمة الكورية الشمالية الروسية التي عقدت في شهر أبريل الماضي.بالإضافة إلى ذلك، أكد "ترامب" على إمكانية نمو كوريا الشمالية، مشيرا إلى مزاياها الجغرافية وإمكانياتها الهائلة.