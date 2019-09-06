زيادة الازدحام المروري مع بدء إجازة عيد تشوسوك

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اتجه الكثير من الكوريين بسياراتهم الخاصة إلى قراهم منذ الصباح الباكر في أول أيام عيد الحصاد التقليدي "تشوسوك"، مما أدى إلى حدوث ازدحام مروري على الطرق السريعة في مختلف أرجاء البلاد.وقالت مصادر في إدارة المرور إن السرعة القصوى للسيارات على طريق "كيونغ بو" السريعلم تتجاوز 40 كيلومترا في الساعة.وتوقعت الهيئة الكورية للطرق أن يبلغ حجم المرور على الطرق 5 ملايين و170 ألف سيارة خلال اليوم الخميس فقط، كما يتوقع أن تتجه حوالي 490 ألف سيارة من محيط العاصمة إلى المناطق المحلية، وحوالي 380 ألف سيارة من المناطق المحلية إلى محيط العاصمة.وتوقع مسؤول في الهيئة أن تستمر صفوف العائدين إلى قراهم حتى ليلة اليوم، مشيرا إلى أنه الأوقات من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى فترة الظهيرة ست ذورة الازدحام المروري وأن يتم تخفيف الازدحام في أوقات ما بين الساعتين السابعة والثامنة مساء اليوم.