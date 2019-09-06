الرئيس الكوري يزور نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

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من المقرر أن يقوم الرئيس الكوري "مون جيه إين" بزيارة إلى نيويورك خلال الفترة من يوم الثاني والعشرين وحتى السادس والعشرين من سبتمبر الجاري من أجل حضور اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يلقى خطابا أمامها يوم الرابع والعشرين من سبتمبر.وقالت المتحدثة باسم مكتب الرئاسة الكورية "كوه مين جونغ" إن الرئيس "مون" سيعقد قمة مع نظيره الأمريكي "دونالد ترامب" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسوف تكون تلك هي القمة التاسعة من نوعها بين الرئيسين "مون" و"ترامب" منذ تنصيب الرئيس "مون"، والأولى من نوعها منذ عقد آخر قمة بينهما في سيول في شهر يونيو الماضي.ورفضت المتحدثة إيضاح تفاصيل الموضوعات التي سيتم بحثها في القمة الكورية الأمريكية المرتقبة، لكنها أضافت أن القمة القادمة ستكون نقطة انطلاقة جديدة لدفع عجلة عمليات السلام في شبه الجزيرة الكورية.وقالت إنه لم يطرأ أي تغيير على موقف حكومة الرئيس "مون جيه إين" بشأن إنشاء نظام للسلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية ونزع السلاح النووي منها.