ترامب يشير إلى احتمال الالتقاء مع كيم جونغ أون في غضون هذا العام

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للصحفيين اليوم الجمعة إنه سيكون مستعدا للالتقاء بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في مرحلة ما من هذا العام، مشيرا بذلك إلى احتمال عقد جولة ثالثة من القمة مع "كيم" في غضون هذا العام.وتأتي تصريحات "ترامب" بعدما قالت كوريا الشمالية يوم الاثنين الماضي إنها مستعدة لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة في أواخر سبتمبر، بشرط أن تأتي واشنطن إلى طاولة المفاوضات ومعها "مقترحات جديدة".وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستجلس على طاولة المفاوضات بشكل مشروط، أعرب "ترامب" عن اعتقاده بأن كوريا الشمالية هي التي تريد عقد تلك المفاوضات.ومن جانبها، أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "مورغان أورتاغوس" عن ترحيب الحكومة الأمريكية بعرض كوريا الشمالية استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة.