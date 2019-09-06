أكثر من نصف عدد الكوريين يعارضون تعيين تشو كون وزيرا للعدل

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طبقا لاستطلاع للرأي العام أجرته هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" على 1000 من المواطنين البالغين، بلغت معدلات تأييد تعيين "تشو كوك" وزيرا للعدل 38.9%، فيما بلغت معدلات المعارضة 51%.ووكان من بين المعارضين لتعيين "تشو" 14.2% من مؤيدي الحزب الديمقراطي الحاكم و28.5% من مؤيدي حزب العدل المعارض الصغير.وأرجع 60.6% من المعارضين السبب في عدم رضائهم عن تعيين "تشو كوك" إلى أن قرار تعيينه جاء قبل أن يتم التأكد من صحة أو عدم صحة المزاعم المثارة حول "تشو" وأسرته.وفي المقابل قال 49.9% من المؤيدين إن "تشو كوك" هو الشخص المؤهل لإصلاح النيابة العامة.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن معدلات تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" بلغت 44.8%، فيما بلغت معدلات المعارضة 53.3%.كما أشارت النتائج إلى أن معدلات تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم تبلغ 33.7% ، وحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي 22.7%.