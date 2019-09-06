كوريا الشمالية تشدد على إعادة البناء في عيد تشو سوك

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شددت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية على ضرورة التركيز على عمليات إعادة البناء، بعد الأضرار التي اصابت البلاد بسبب إعصار "لينغ لينغ".وقال التليفزيون المركزي الكوري الشمالي اليوم الجمعة، الذي يصادف عيد الحصاد التقليدي "تشوسوك"، إن الوكالات الحكومية تقدم الدعم من الضروريات اليومية مثل الطعام والملابس والأواني، إلى المناطق المتضررة من الإعصار.كما ذكرت صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة بلسان حزب العمال الحاكم في الشمال أنه بفضل أعمال ترميم السكك الحديدية، يمكن استئناف خدمات القطارات للمواطنين المسافرين لقضاء عطلة تشوسوك، وأشادت الصحيفة بجهود العمال والجنود الذين تم حشدهم من أجل عمليات الإصلاح.ويرى المراقبون أن السلطة الكورية الشمالية تحاول أن تثبت قدراتها على التعامل مع الحوادث الكارثية من خلال هذه التغطية الإعلامية، كما تسعى من خلال ذلك إلى تعزيز الوحدة الوطنية.