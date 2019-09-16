توقعات بإزالة اسم اليابان من القائمة الكورية البيضاء هذا الأسبوع

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من المتوقع أن تحذف كوريا الجنوبية اسم اليابان من قائمة الشركاء التجاريين الموثوق بهم، في غضون هذا الأسبوع.ووفقا لمصادر حكومية كورية أمس الأحد، تخطط وزارة التجارة والصناعة والطاقة لإصدار إشعار بهذا الشأن في الجريدة الرسمية الحكومية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث أكملت الوزارة جميع إجراءات الإزالة تقريبًا، إلى جانب جمع الآراء، وتم عرضها على وزارة التشريع الحكومي.وتأتي هذه الخطوة بعد إبعاد اليابان لكوريا الجنوبية من القائمة اليابانية المماثلة التي تضم الدول التي تتلقى معاملة تفضيلية في التصدير، يوم 28 أغسطس الماضي.وبناء على ذلك سيتم تصنيف شركاء كوريا الجنوبية التجاريين إلى ثلاث مجموعات، بدلا من مجموعتيْن حاليا، بحيث يتم وضع اسم اليابان في المجموعة البينية.ومع ذلك، أكدت حكومة سيول على موقفها القائل إنه حتى بعد تنفيذ هذا القرار فإنها لا تزال مستعدة للحوار مع طوكيو في أي وقت.