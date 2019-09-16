كوريا تشارك في تدريبات متعددة الأطراف لحفظ السلام في إندونيسيا

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صرحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أمس الأحد بأنها ستشارك في مناورات لحفظ السلام متعددة الجنسيات، من المقرر إجراؤها في إندونيسيا خلال هذا الأسبوع.وقالت الوزارة إنها سترسل فريقًا من عشرة ضباط ومراقبين عسكريين إلى إندونيسيا اليوم الاثنين وحتى يوم الجمعة القادم، من أجل المشاركة في مناورات لإزالة الألغام الأرضية وحفظ السلام.وتعد هذه المناورات جزءًا من أنشطة حفظ السلام التي تنفذها اجتماعات وزارات الدفاع في رابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان" وغيرها من الدول، وهي آلية للحوار الدفاعي تضم الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا ودول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.ومن المقرر أن يشارك 370 فرداً من 18 دولة عضوا في هذه التدريبات التي ستشمل برامج تدريبية للكشف عن المتفجرات والتخلص منها، والفحص الأمني، والتعامل مع حالات الطوارئ، بما هو مطلوب عمله بواسطة بعثات حفظ السلام.وتشمل التدريبات أيضاً إزالة الألغام الأرضية للأغراض الإنسانية، بمشاركة مدربين تابعين لفريق التخلص من القنابل من كوريا الجنوبية.