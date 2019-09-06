النيابة العامة تطلب مذكرة توقيف بحق ابن عم وزير العدل

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طلب ممثلو الادعاء إصدار مذكرة توقيف بحق ابن عم وزير العدل "تشو كوك" بتهم مرتبطة باستثمارٍ مشبوه في صندوق أسهم خاص. وسعى مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية إلى إصدار أمر باحتجاز ابن عم الوزير، الملقب أيضًا بـ"تشو"، بتهمة الاختلاس، وانتهاك قانون سوق المال، والتحريض على إتلاف الأدلة.وقد استجوب وكلاء النيابة ابن عم الوزير حول كيفية قيام أسرة الوزير "تشو" باستثمار 1,4 مليار وون في شركة "كو لينك"، وهي صندوق استثماري يشتبه في أنها مملوكة لابن عم الوزير. وقد استثمر صندوق الأسهم الخاص معظم أموال عائلة "تشو" التي تلقاها في شركة محلية لتصنيع مفاتيح مصابيح الشوارع، واستعاد معظم الاستثمارات في وقت لاحق. وقد شهدت تلك الشركة الصناعية زيادة مفاجئة في المبيعات بعد أن فازت بعطاءات للمشروعات التي تديرها الدولة، مما أثار شكوكا بأن "تشو كوك"، الذي كان يشغل وقتها منصب مساعد الرئيس، قد استخدم نفوذه لتأمين العقود الممنوحة للشركة.وقد بحث وكلاء النيابة العامة أيضا في كيفية تدفق الأموال للصندوق الاستثماري، وكذلك المشاركة المحتملة من "تشونغ كيونغ شيم" زوجة الوزير "تشو". كما استدعت النيابة شقيق "تشونغ" أمس الأحد لاستجوابه حول استثمار عائلته في صندوق الأسهم وشراء أسهم شركة "كو لينك" بأسعار مرتفعة. ومن المتوقع أن يستدعي وكلاء النيابة "تشونغ" هذا الأسبوع لاستجوابها.