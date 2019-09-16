الرئيسة السابقة بارك تجري عملية جراحية في الكتف في مستشفى في سيول

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ستتلقى الرئيسة السابقة "بارك كون هيه"، المسجونة بتهمة الفساد، فحوصا في مستشفى في سيول اليوم الاثنين، لإجراء عملية جراحية في الكتف.وقالت وزارة العدل إنه سيتم إدخال "بارك" إلى مستشفى جامعي في سيول اليوم لإجراء عملية في الكتف وتلقي العلاج الطبي هناك لفترة من الوقت.وأوضحت الوزارة أنها اتخذت هذا القرار بعد أن تبين أن العلاج الداخلي في مركز الاعتقال لم يحسّن حالة كتف "بارك" الأيسر.وكانت "بارك" قد طلبت تعليق عقوبة السجن بسبب تعرضها لمشاكل صحية في شهر أبريل وأيضا في أوائل هذا الشهر، لكن النيابة العامة رفضت طلباتها.وسوف تشكل مغادرة الرئيسة المعزولة "بارك كون هيه" من مركز الاعتقال، اليوم الاثنين، بداية لأطول فترة ستقضيها خارج المعتقل منذ سجنها في 31 مارس 2017، أي قبل حوالي 900 يوم.