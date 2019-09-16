ترامب يسمح باستعمال النفط من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي

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صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه قرر السماح باستعمال النفط من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي، بعد الهجمات التي تعرضت لها منشآت إنتاج النفط الرئيسية في المملكة العربية السعودية.جاء ذلك في تغريدة كتبها "ترامب" أمس الأحد على موقع "تويتر"، حيث أوضح أن تلك الهجمات قد يكون لها تأثير على أسعار النفط، وبالتالي، فقد قرر السماح باستخدام النفط من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، إذا لزم الأمر. وأضاف أن كمية النفط التي سيتم استعمالها سيتم تحديدها بحيث تكون "كافية للحفاظ على إمدادات جيدة للأسواق".كما قال "ترامب" إنه طلب من حكومته الإسراع بإصدار موافقات على تشغيل خطوط أنابيب النفط التي تنتظر حاليًا تصريحات في ولاية "تكساس" وغيرها من الولايات الأمريكية.وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من تعرض بعض منشآت النفط السعودية لهجوم بطائرة بدون طيار، مما دفع السعودية، التي تعد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، إلى تخفيض إنتاجها من النفط بمقدار النصف.