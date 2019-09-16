أعمار 28,4% من المواطنين اليابانيين تزيد عن 65 عاما

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قال تقرير نشرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أمس الأحد إن نسبة كبار السن من بين سكان البلاد قد بلغت رقما قياسيا، حيث أصبحوا يمثلون 28,4% من إجمالي عدد السكان.ونقلا عن بيانات صادرة عن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية أول من أمس، بعنوان "احترام الشيخوخة"، قالت الصحيفة إن عدد المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة قد بلغ 35 مليونا و880 ألفا، حتى يوم أمس الأحد، بزيادة مقدارها 320 ألفا مقارنة بما كان عليه قبل عام، حيث وصلت نسبة كبار السن في اليابان إلى المستوى القياسي البالغ 28,4% من إجمالي عدد السكان، بعد أن زادت بمقدار 3% مقارنة بالعام الماضي. ويعد هذا أيضا أكبر رقم مقارنة بجميع دول العالم. وجاءت إيطاليا في المرتبة الثانية بنسبة 23%، وتلتها البرتغال ثم فنلندا واليونان وألمانيا وبلغاريا.ونقلت الصحيفة عن بيانات حكومية أن نسبة كبار السن في كوريا الجنوبية قد بلغت 15,1%، وأن معدل المواليد المنخفض في كوريا يجعلها قابلة لأن تتجاوز النسبة في اليابان بحلول عام 2050، لتصبح أكثر الدول التي لديها مواطنون مسنون على مستوى العالم.