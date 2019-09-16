البنك المركزي الكوري يقول إن الإنفاق المالي قد يعزز الناتج المحلي الإجمالي

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قال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الاثنين إن الإنفاق المالي من قبل الحكومة قد يساعد على تعزيز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.وأوضح البنك المركزي في تقريره أن كل تريليون وون تنفقها الحكومة سيؤدي إلى زيادة بمقدار تريليون و270 مليار وون في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، خلال فترة خمس سنوات، وبالتالي فإن التأثير المضاعف للإنفاق الحكومي على الاقتصاد المحلي يبلغ 1,27% على مدى فترة خمس سنوات. ويعد هذا الرقم أعلى من التقديرات التي قدمتها المؤسسات البحثية المحلية، التي حددته بحوالي 0,5%. وبناء على ذلك، فإن كل عشرة تريليونات وون تنفقها الحكومة ستولد خمسة تريليونات فقط من إجمالي الناتج المحلي.ومع ذلك، قال البنك المركزي إن هذه التقديرات لم تأخذ في الاعتبار الآثار المحتملة للإنفاق الحكومي على زيادة استثمارات الشركات والاستهلاك الخاص.وصرح "بارك كوانغ يونغ" الباحث في معهد البحوث الاقتصادية التابع للبنك المركزي الكوري للصحفيين بأن زيادة الإنفاق الحكومي يمكن أن تعزز الناتج المحلي الإجمالي، ويمكن استخدام السياسة المالية للحكومة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.