الرئيس الكوري يركز على القمة الكورية الأمريكية المرتقبة في نيويورك

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استأنف الرئيس الكوري "مون جيه إين" أعماله اليوم الاثنين بعد أربعة أيام من إجازة عيد الشكر "تشو سوك".وقال مكتب الرئاسة الكورية إن جدول أعمال الرئيس الكوري لهذا الأسبوع سيركز على إصلاح مكتب الإدعاء العام والتعليم، والاستعداد لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد الأسبوع القادم في نيويورك والقمة الكورية الأمريكية المرتقبة التي ستعقد على هامشها.ومن المتوقع أن يتم خلال القمة المرتقبة بحث القضايا المتعلقة بسبل تعزيز الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، في الوقت الذي يزداد فيه احتمال استئناف المفاوضات على مستوى العمل بينهما.وكان الرئيس "مون جيه إين" قد أكد في خطاب ألقاه بمناسبة عيد الاستقلال الوطني يوم الخامس عشر من أغسطس الماضي، على أهمية المفاوضات على مستوى العمل بين واشنطن وبيونغ يانغ لعقد جولة ثالثة من القمة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وقال مكتب الرئاسة الكورية إن الجانبين الكوري والأمريكي يجريان مشاورات حول الموضوعات التي سيتم بحثها في قمة نيويورك.وأضاف أن الرئيس "مون" سيركز على القمة مع الرئيس الأمريكي "ترامب" خلال حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا بذلك إلى وجود احتمال ضئيل لعقد قمة بين الرئيس "مون" ورئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" في نيويورك.