الحكومة تعقد اجتماعا طارئا بعد تعرض المنشآت النفطية السعودية لهجمات جوية

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تعقد وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اجتماعا طارئا اليوم الاثنين لبحث القضايا المتعلقة بمستقبل الطلب والعرض من النفط الخام، بعد تعرض المنشأتين النفطيتين التابعتين لشركة "أرامكو" في السعودية لهجوم بواسطة طائرات مسيرة.وقال مسؤول في الوزارة إن شركات النفط الكورية تعتقد أن تأثيرات تعرض المنشآت النفطية السعودية للهجوم الجوي محدودة حتى الآن.وأضاف أن عمليات شحن النفط الخام الذي تستورده الشركات الكورية تتم بشكل طبيعي في الموانئ التي تقع بعيدا عن موقع المنشأتين النفطيتين اللتين تعرضتا للهجوم الجوي.وأشار إلى أن أسعار النفط العالمية تشهد الآن استقرارا بعد أن شهدت ارتفاعا حادا فور تعرض المنشأتين للهجوم.