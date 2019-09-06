ترامب يلتقي مع والدي الطالب المعتقل سابقا في كوريا الشمالية أوتو وارمبير

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ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، ومن بينها شبكة "سي إن إن" الإخبارية ووكالة "أسوشيتيد" للأنباء أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تناول العشاء يوم الرابع عشر من سبتمبر الجاري مع والدي الطالب الأمريكي "أوتو وارمبير" .وحضر العشاء السفير الأمريكي لدى ألمانيا "ريتشارد غرينيل" وهو واحد من أبرز المرشحين لخلافة مستشار الأمن القومي السابق "جون بولتون".وجاءت إقامة مأدبة العشاء لوالدي "وارمبير" بعد يومين من إشارة الرئيس "ترامب" إلى احتمال عقد قمة أخرى مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في غضون هذا العام.وذهب المراقبون في تحليلهم لأبعاد مأدبة العشاء هذه إلى أن الحكومة الأمريكية لا تزال تنتهج سياسات تعتمد على التفاوض والعقوبات في آن واحد.وكان "توتو وارمبير" الطالب في جامعة فرجينيا، معتقلا في بيونغ يانغ لمدة 17 شهرا بعد اتهامه بنزع ملصق دعائي في فندقه خلال رحلة إلى كوريا الشمالية، وتوفى بعد 6 أيام من عودته إلى الولايات المتحدة.وعلى صعيد آخر، قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة "كوندوليزا رايس" في مقابلة أجراها معها تلفزيون "سي بي إس" إن أحدا لم يتمكن من حل قضية كوريا الشمالية ، مؤكدة على ضرورة الاعتراف بجزء من السياسات الخارجية التي تنتهجها إدارة الرئيس "ترامب".وأضافت "رايس" : "إننا نحتاج إلى الصبر لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية".