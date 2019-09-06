وزيرة الخارجية تؤكد اقتراح كيم جونغ أون عقد قمة مع ترامب في بيونغ يانغ

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قالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" إن الولايات المتحدة قد أبلغت الحكومة الكورية الجنوبية بتلقي الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" رسالة شخصية من الزعيم الكوري الشمالي تتضمن اقتراحا بعقد جولة ثانية من قمتهما في بيونغ يانغ.جاء ذلك في تصريح أدلت به الوزيرة "كانغ" أمام اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والوحدة اليوم الاثنين حيث رفضت توضيح التفاصيل المتعلقة بمضامين الرسالة.وردا على سؤال طرحه نائب البرلمان "وون هيه يونغ" للحزب الديمقراطي الحاكم حول إمكانية عقد جولة ثالثة من محادثات القمة الأمريكية الكورية الشمالية قبل إجراء مفاوضات على مستوى العمل بين البلدين، استبعدت الوزيرة "كانغ" إمكانية عقد القمة دون إجراء المفاوضات المسبقة على مستوى العمل.وأضافت أنه من الضروري إجراء مفاوضات على مستوى العمل لإنجاح القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.