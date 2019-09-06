قيمة صادرات السيارات الكورية تشهد زيادة للشهر الخامس على التوالي

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شهدت قيمة صادرات السيارات الكورية في شهر أغسطس الماضي زيادة للشهر الخامس على التوالي رغم ركود سوق السيارات العالمية.وطبقا لتقارير صادرة عن الاتحاد الكوري لصناعات السيارات ووزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية، بلغت قيمة صادرات السيارات الكورية مليارين و976 مليون دولار في شهر أغسطس الماضي، بزيادة قدرها 4.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها قيمة صادرات السيارات الكورية زيادة للشهر الخامس على التوالي منذ شهر يونيو عام 2017.وأشار تقرير آخر صادر عن هيئة الجمارك الكورية إلى أن حجم صادرات السيارات الكورية خلال الأيام العشرة الأولى من شهر سبتمبر الجاري زاد بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.أما عدد السيارات الكورية المصدرة فبلغ 164 ألفا و154 سيارة في شهر أغسطس الماضي، بانخفاض نسبته 3.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأرجعت التقارير السبب في زيادة قيمة صادرات السيارات الكورية إلى طرح السيارات الرياضية الجديدة رباعية الدفع "إس يو في" ذات القيمة المضافة، وزيادة شعبية السيارات الكهربائية في السوق العالمية.