فشل التوصل إلى إتفاق بشأن تقديم مساعدات غذائية لبيونغ يانغ

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نفى المتحدث باسم وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية "لي سانغ مين" في موجز صحفي اليوم الاثنين إحراز تقدم في المباحثات الجارية بين برنامج الغذاء العالمي وكوريا الشمالية بشأن تقديم مساعدات غذائية من سيول لبيونغ يانغ.وردا على سؤال حول عدم إبداء كوريا الشمالية موقفها الرسمي تجاه اقتراح كوريا الجنوبية بتقديم 50 ألف طن من الأرز لبيونغ يانغ، أوضح المتحدث بأنه لم يحدث أي جديد بشأن المباحثات الجارية بين برنامج الغذاء العالمي وكوريا الشمالية وقال إنه من الصعب تقديم المساعدات في الموعد المخطط له وهو نهاية شهر سبتمبر الجاري، مشيرا إلى أن الحكومة الكورية ستكشف عن موقفها بهذا الشأن من خلال إجراء مشاورات مع برنامج الغذاء العالمي والوزارات ذات الصلة.وفيما يخص التصريح الذي أدلى به الرئيس الكوري "مون جيه إين" وحمّل فيه مسؤولية عدم إحراز تقدم في برنامج لم شمل الأسر المشتتة في الكوريتين إلى الجانبين الكوري الجنوبي والشمالي، أكد المتحدث أن الرئيس "مون" يقصد من وراء ذلك تحمله المسؤولية عن الفشل في تنفيذ تعهداته بلم شمل الأسر المشتتة عبر المفاوضات بين الكوريتين ومن خلال الوسائل المختلفة.