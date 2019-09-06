رئيس الحزب المعارض يحلق رأسه احتجاجا على تعيين تشو كوك وزيرا للعدل

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حلق رئيس حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي "هوانغ كيو آن" رأسه أمام المكتب الرئاسي بعد ظهر أمس الاثنين تعبيرا عن احتجاجه على تعيين "تشو كوك" وزيرا للعدل، ودعا الرئيس "مون جيه إين" إلى إقالة الوزير "تشو".وقال رئيس الحزب المعارض إن انتهاك إدارة "مون جيه إين" للدستور قد وصل إلى مرحلة لا تطاق، وأنه يقف احتجاجًا على هذا النظام كمواطن. وحذر "هوانغ" الحكومة من السير في اتجاه معاكس لإرادة الشعب، كما حث وزير العدل على التنحي طواعية ومواجهة تحقيقات النيابة العامة.وتجيء هذه الخطوة بعد أن قامت النائبة "بارك إين سوك" التابعة للحزب أيضا بحلق رأسها يوم الثلاثاء الماضي، وأيضا النائبة المستقلة "لي أون جو" الأسبوع الماضي.من جانبه أرسل الرئيس "مون جيه إين" مساعده للشؤون السياسية "كانغ جي يونغ" إلى "هوانغ" لتوصيل رسالة للتعبير عن "القلق والاهتمام" بشأن تحرك "هوانغ".ووفقا للمتحدث باسم المكتب الرئاسي، طلب "كانغ" من "هوانغ" إعادة النظر في قراره، وردا على ذلك، أكد زعيم الحزب المعارض أن "مون" يجب أن يقيل "تشو".