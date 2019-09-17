آبيه يؤكد مجددا على ضرورة عقد قمة غير مشروطة مع كوريا الشمالية

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كرر رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" دعوته لعقد قمة غير مشروطة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال حدث رتبته أمس الاثنين أسر مواطنين يابانيين يفترض أنهم مختطفون من قبل النظام الكوري الشمالي، حيث قال "آبيه" إنه سيجلس مع "كيم" دون شروط، وأنه سوف يتصرف بجرأة ولن يفوّت حتى الفرص الصغيرة، من أجل حل قضية المختطفين اليابانيين لدى كوريا الشمالية. وفي إشارة إلى أن اليوم الثلاثاء سيوافق مرور 17 عامًا على انعقاد القمة الأولى بين كوريا الشمالية واليابان في بيونغ يانغ، قال "آبيه" إنه لا ينبغي السماح بأي تأخير إضافي في معالجة هذه القضية من أجل الضحايا وعائلاتهم.وفي أثناء اجتماعه مع أسر المختطفين أيضا، كشف "آبيه" عن أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وعد خلال قمة مجموعة السبع الأخيرة في فرنسا بأنه سيبذل قصارى جهده للتعاون مع اليابان من أجل حل هذه القضية.وتأتي تصريحات "آبيه" في الوقت الذي يقوم فيه وفد مكون من حوالي 60 مدنيًا يابانيًا بزيارة ودية إلى بيونغ يانغ. وكان "آبيه" قد ادعى من قبل أن تحسين العلاقات بين طوكيو وبيونغ يانغ يعتبر أمرا مستحيلا إذا لم يتم حل قضية المختطفين، لكنه تراجع عن هذا الموقف في مايو من العام الماضي، ثم بدأ يشدد على الحاجة إلى عقد قمة غير مشروطة بين البلدين.