بومبيو يدعو إلى حوار بناء بين كوريا الجنوبية واليابان

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أكد وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" على ضرورة إجراء "حوار بناء" بين كوريا الجنوبية واليابان، من أجل حل النزاعات التجارية والتاريخية بينهما.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أصدرته أمس الاثنين إن "بومبيو" ناقش هذا الموضوع في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الياباني الجديد "توشي ميتسو موتيغي" في أثناء تهنئته بتوليه المنصب الجديد.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "مورغان أورتاغوس" إن "بومبيو" شدد على ضرورة إجراء حوار بناء بين سيول وطوكيو، وعلى ضرورة التعاون بين الدولتين الشريكتين والحليفتين للولايات المتحدة، من أجل ضمان مستقبل حر ومفتوح للمنطقة.وأضافت "أورتاغوس" أن وزير الخارجية الأمريكي كرر أيضًا التأكيد على الهدف المشترك لكل من كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة، المتمثل في "نزع السلاح النووي بشكل نهائي وقابل للتحقق منه بالكامل" من كوريا الشمالية.