الولايات المتحدة تؤكد استعدادها لاستئناف المحادثات مع كوريا الشمالية

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن مستعدة لاستئناف المفاوضات مع كوريا الشمالية على الرغم من مطالبة بيونغ يانغ الواضحة بضمانات أمنية وتخفيف العقوبات عنها مقابل إجراء محادثات نووية.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أمس الاثنين.وكان مدير إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية قد أصدر بيانا في وقت سابق من يوم أمس الاثنين دعا فيه الولايات المتحدة إلى إزالة جميع "التهديدات والعقبات" قبل أن يناقش الجانبان مسألة نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.وأضاف المتحدث الأمريكي في تصريحاته لوكالة "يونهاب" أن الولايات المتحدة ترحب بالتزام كوريا الشمالية باستئناف المفاوضات في أواخر سبتمبر، وذلك تعليقا على تصريحات سابقة في هذا الشأن أدلت بها النائبة الأولى لوزير الخارجية الكوري الشمالي "تشيه سون هي"، الأسبوع الماضي.وأشار المتحدث الرسمي الأمريكي أيضا إلى أن واشنطن على استعداد لإجراء هذه المناقشات في وقت ومكان يتم الاتفاق عليهما، ولكن لا توجد حاليًا أي اجتماعات بين الجانبين يمكن الإعلان عنها.