كوريا تحث على التعاون الدولي في قضية مياه الصرف الصحي في فوكوشيما

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دعت كوريا الجنوبية إلى الاهتمام العالمي وبذل جهود مشتركة لمعالجة الخطوة المتوقعة من جانب اليابان لتصريف المياه الملوثة من موقع كارثة محطة "فوكوشيما" للطاقة النووية إلى المحيط الهادئ.ووجهت "مون مي أوك" النائبة الأولى لوزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات هذه الدعوة يوم أمس الاثنين خلال كلمة ألقتها أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية فى النمسا، حيث أعربت نائبة الوزير عن قلق كوريا إزاء هذه القضية، مشيرة إلى أن عددا من كبار المسؤولين الحكوميين اليابانيين قد ذكروا مؤخرًا حتمية تصريف المياه المشعة إلى المحيط.وحثت نائبة الوزير "مون" الوكالة الدولية للطاقة الذرية على القيام بدور نشط في معالجة هذه القضية، قائلة إنها لم تعد مشكلة محلية يابانية بل مشكلة دولية خطيرة يمكن أن تؤثر على البيئة البحرية العالمية.وخلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سيستمر حتى يوم الجمعة في فيينا، يخطط الوفد الكوري الجنوبي برئاسة "مون" للالتقاء بـ"كورنيل فيروتا" القائم بأعمال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل تسليط الضوء على أهمية دور الوكالة في التعامل مع قضية المياه اليابانية الملوثة نوويا.