وزيرا الخارجية الكوري والكازاخستاني يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

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التقت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" اليوم الثلاثاء مع نظيرها الكازاخستاني "بيبوت أتامكولوف" الذي يقوم حاليا بزيارة كوريا الجنوبية، وبحثت معه سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.وقالت وزارة الخارجية إن الوزيرين أشادا بالإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات، خاصة في مجالات التجارة وتبادل زيارات الشخصيات، منذ إقامة علاقات الشراكة الإستراتيجية بين البلدين قبل عشر سنوات.واتفق الوزيران على توسيع آفاق التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والمصادر والبنية التحتية، بالإضافة إلى البيئة والعلوم والتكنولوجيا وتقنيات المعلومات والاتصالات.وطالبت الوزيرة الكورية الجانب الكازاخستاني بدعم الجهود المبذولة لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.وقالت وزارة الخارجية إن الاجتماع بين وزيري الخارجية الكوري والكازاخستاني وهو الثاني من نوعه منذ تنصيب الوزيرة الكورية، كان فرصة لتمتين قاعدة التعاون الثنائي بين كوريا الجنوبية وكازاخستان.