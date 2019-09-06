تأكيد أول إصابة بحمى الخنازير الأفريقية في كوريا الجنوبية في مقاطعة كيونغ كي

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قالت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية اليوم الثلاثاء إنه تم تأكيد أول إصابة بحمى الخنازير الأفريقية في الساعة 6:30 صباحًا في مزرعة للخنازير في "باجو" في مقاطعة "كيونغ كي"، بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية.وجاء التأكيد بعد إبلاغ المزرعة عن وفاة خمسة خنازير، وبعد وقت قصير من استلام البلاغ فرضت وزارة الزراعة حظرًا على الدخول والخروج من المزرعة، وأمرت صاحبها بإعدام جميع الخنازير البالغ عددها نحو 4 آلاف.وقال وزير الزراعة "كيم هيون سو" إن الحكومة تحقق في مصدر تفشي المرض، مضيفًا أنها تجري أيضًا إجراءات الحجر الصحي حول المزرعة المصابة.وأضاف أنه لم يتم تأكيد وجود حالات أخرى في المزارع القريبة داخل دائرة نصف قطرها ثلاثة كيلومترات من المزرعة المصابة.وقد رفعت الوزارة مستوى الخطر إلى أعلى مستوياته، وأصدرت أمر إيقاف لمدة 48 ساعة لمزارع الخنازير في جميع أنحاء البلاد، ويسري الحظر على حركة الحيوانات والأشخاص العاملين في الحظائر والمنشآت المتعلقة بالخنازير.كما سيتم حظر شحن الخنازير من مقاطعة كيونغ كي إلى المناطق الأخرى لمدة أسبوع، وسيتم إلزام ما يقرب من 6300 مزرعة من مزارع الخنازير بعدم إطعام الخنازير بقايا الطعام، وتطهير المناطق التي توجد فيها الحيوانات.وفي الوقت نفسه، سيتم اتخاذ إجراءات لتنظيم عدد الخنازير البرية الموجودة على طول الحدود بين الكوريتين.يذكر أنه تم الإبلاغ عن أول إصابة بالمرض القاتل في شبه الجزيرة الكورية في كوريا الشمالية في شهر مايو الماضي، كما تم تأكيد ظهور المرض في الصين وفيتنام وميانمار سابقًا.وحثت وزارة الزراعة مزارع الخنازير على الإبلاغ الفوري عن أي أعراض مريبة عند اكتشافها.