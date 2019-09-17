حكومة سيول تستضيف أول مهرجان للكي بوب الأسبوع المقبل

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تستضيف حكومة سيول أول مهرجان للكي بوب الأسبوع المقبل، كجزء من خطة تمتد لعدة سنوات من أجل جعل العاصمة الكورية الجنوبية مركزًا عالميًّا للموسيقى.وقالت حكومة سيول اليوم الثلاثاء إن مهرجان سيول الموسيقيَّ الأول سيقام في الفترة من 28 سبتمبر إلى السادس من أكتوبر، في ميدان "كوانغ هوا مون" في وسط العاصمة الكورية.وسيشمل المهرجان رقصات وعروض للفنانين والمطربين، وسيتم بث هذه العروض وغيرها في الأول من أكتوبر على الهواء مباشرة في 20 دولة في جميع أنحاء آسيا.وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للفنانين المشاركين يوم الخميس المقبل على الموقع الرسمي للمهرجان: www.seoulmusicfestival.comويشار إلى أن الحضور مجاني، ولكن يتوجب حجز التذاكر عبر الانترنت بالنسبة لحضور بعض العروض، ويمكن القيام بالحجز بدءًا من ظهر الأربعاء.وكانت مدينة سيول قد أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها ستستثمر 481.8 مليار وون على مدى السنوات الخمس القادمة لتعزيز صناعة الموسيقى المحلية وزيادة التبادلات الموسيقية مع المدن في جميع أنحاء العالم.