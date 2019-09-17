النيابة تستجوب ابنة وزير العدل في المزاعم الأكاديمية المثارة حولها

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استدعت النيابة أمس الاثنين ابنة وزير العدل "تشو كوك" لاستجوابها بشأن المزاعم المتعلقة بتقديمها إلى منحة جامعية.واستدعى مكتب المدعي العام في منطقة سيول المركزية ابنة الوزير لسؤالها عما إذا كانت قد انخرطت بالفعل في العمل التطوعي في جامعة "دونغ يانغ" من 2010 إلى 2012، وكيفية حصلولها على جائزة عميد الجامعة على هذا العمل.وكانت ابنة تشو قد أشارت إلى حصولها على هذا التكريم في مقالة قدمتها إلى كلية الطب في عام 2014.وقد وُجِّهت إلى أمها "تشونغ كيونغ شيم"، التي كانت أستاذة في نفس الجامعة، تهمة تزوير شهادة جامعية.كما استجوبت النيابة الابنة بشأن مزاعم حصولها على شهادة لبرنامج تدريبي مدته 3 أسابيع في المعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا، على الرغم من حضورها في المعهد لمدة يومين أو ثلاثة أيام فقط.وبالإضافة إلى ذلك، يسعى المدعون إلى الحصول على إجابات في ما يتعلق بورقة بحثية طبية مثيرة للجدل، حيث تم ذكر ابنة "تشو" كمؤلفة رئيسية للورقة، بعد أن عملت على ما يبدو في المخطوطة الأصلية للورقة أثناء فترة تدريب قصيرة أثناء المدرسة الثانوية.وقد استشهدت ابنة "تشو" بتلك الورقة عند تقديمها لبرنامج البكالوريوس في جامعة كوريا.