حزب المعارضة الرئيسي يواصل احتجاجاته بحلق الرأس ضد تعيين وزير العدل

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واصل حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية احتجاجاته الشاملة ضد تعيين "تشو كوك" وزيرا للعدل، وسط الجدل الدائر بشأن الاتهامات الموجهة للوزير وأسرته، حيث طالب الحزب المعارض بإقالة الوزير.وفي هذا السياق، قام عدد من النواب البرلمانيين، الحاليين والسابقين، التابعين للحزب المحافظ، بمن فيهم النائب "كانغ هيو تشانغ"، وحاكم مقاطعة "كيونغ كي" السابق "كيم مون سو"، بحلق رؤوسهم علنًا أمس الثلاثاء للاحتجاج على تعيين "تشو كوك"، في أعقاب قيام رئيس الحزب "هوانغ كيو آن" بحلق رأسه أيضا أول من أمس.كما مدد النائب البرلماني عن الحزب المعارض "لي هاك جيه" إضرابه عن الطعام لليوم الثالث على التوالي.وتعهدت زعيمة التكتل البرلماني للحزب المعارض "نا كيونغ وان" في اجتماع للحزب، بأن يستخدم حزبُها الجلسة البرلمانية العادية لهذا الشهر لإقالة الوزير المثير للجدل، وأيضا لمنع الحكومة من الاستمرار في إساءة استخدام السلطة، وذلك باستخدام الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور.