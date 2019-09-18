النيابة تستجوب شريك عمل لأحد أقارب وزير العدل

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استدعت النيابة العامة شريكًا تجاريًا لأحد أقارب وزير العدل "تشو كوك"، بشأن مخطط غامض لإنشاء صندوق خاص للأسهم، تديره عائلة "تشو".وقال مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية إن المشتبه به، الذي تم تحديده باسم العائلة "أو"، تم استدعاؤه من الخارج واستجوابه بعد ظهر أمس الثلاثاء.ويشتبه في أن "أو"، الذي كان يدير في السابق شركة صناديق أسهم خاصة يطلق عليها اسم "دبليو إف إم"، هو شريك في شركة "كو لينك"، وأنه عمل جنبًا إلى جنب مع قريب الوزير "تشو" في محاولة تزوير أسعار الأسهم باستخدام شركة "دبليو إف إم".وقد استحوذت شركة "دبليو إف إم"، وهي شركة منتجة للبطاريات الثانوية، على انتباه المدعين العامين عندما عرفوا أن زوجة الوزير "تشو" عملت مستشارة مدفوعة الأجر للشركة منذ شهر ديسمبر الماضي، كما حضرت اجتماعات مجلس إدارة الشركة.وتركز النيابة العامة في تحقيقاتها على كيفية قيام شركة "كو لينك" بتحويل الأموال إلى شركة "دبليو إف إم"، والدور الذي قد تكون زوجة الوزير "تشو كوك" قد قامت به في هذه العملية.