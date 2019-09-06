كوريا تعلن عن الحالة الثانية المؤكدة من حمى الخنازير الأفريقية

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أكدت الحكومة الكورية الجنوبية العثور على حالة جديدة من الإصابة بحمى الخنازير الأفريقية، بعد يوم واحد من تأكيد الحالة الأولى في البلاد، في منطقة "باجو" بمقاطعة "كيونغ كي".وأوضحت وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية صباح اليوم الأربعاء أن مزرعة للخنازير في مدينة "يون تشون"، المجاورة لمدينة "باجو"، قد أبلغت عن حالة يشتبه في إصابتها بمرض حمى الخنازير الأفريقية أمس، وأن الخنازير في المزرعة ثبتت إصابتُها بالفيروس القاتل.وتقع تلك المزرعة، التي تربى 4700 خنزير، على بعد حوالي 50 كيلومترًا من المزرعة التي أبلغت عن أول حالة إصابة بمرض حمى الخنازير الأفريقية في البلاد.ويوجد في تلك المنطقة خمس مزارع خنازير أخرى في دائرة نصف قطرها ثلاثة كيلومترات من المزرعة الثانية، تربي حوالي 13 ألف خنزير.ويذكر أن مرض حمى الخنازير الأفريقية، الذي يُسمى أيضًا بـ"طاعون الخنازير"، لا يؤذي البشر، لكنه قاتل لكل أنواع الخنازير المحلية والبرية. ولا توجد لقاحات أو علاجات معروفة لهذا المرض حتى الآن.