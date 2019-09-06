الحكومة الكورية تزيل اسم اليابان رسمياً من القائمة البيضاء التجارية

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أزالت حكومة كوريا الجنوبية اسم اليابان رسميًا من قائمتها الخاصة بالشركاء الموثوق بهم في تداول العناصر الاستراتيجية.وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية اليوم الأربعاء إنها قامت بتعديل نظام مراقبة الصادرات في البلاد للعناصر الاستراتيجية، ونشرت هذا التعديل في الجريدة الرسمية، وهو ما يعني أن التعديل قد دخل حيز التنفيذ. وأوضحت الوزارة أنها أكملت جميع الإجراءات اللازمة وجمع الآراء حول هذه الخطوة، وحصلت على موافقة من وزارة التشريع الحكومي. ويحتوي التعديل على تفاصيل حول إزالة اسم اليابان من "القائمة البيضاء" الكورية الجنوبية، التي تتكون من 29 دولة تحصل على وضع تفضيلي في تداول العناصر الاستراتيجية. ويقوم نظام التصنيف الجديد بتوسيع عدد فئات الشركاء التجاريين من فئتين إلى ثلاث فئات. وتقع اليابان وحدها حاليا ضمن المجموعة التي تم إنشاؤها حديثًا. وبموجب التعديل الجديد، سيتعين من الآن على المصدرين المحليين الذين يشحنون بضائع استراتيجية إلى اليابان تقديم مستندات إضافية للحصول على موافقة لكل حالة على حدة. وتستغرق عملية الموافقة حوالي 15 يومًا، وهي فترة أطول من فتلاة الخمسة أيام التي كانت تحتاجها الموافقة من قبل. وسيحتاج المصدرون الكوريون أيضًا إلى اتباع إجراءات أكثر صرامة وأطول زمنا للحصول على موافقة شاملة لمدة عامين لشحن البضائع إلى اليابان، وهي فترة أقصر من فترة الثلاث سنوات الممنوحة للدول الموثوق بها.