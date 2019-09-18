الأحزاب السياسية توافق على عقد جلسة استجواب برلمانية يوم 26 سبتمبر

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وافقت الأحزاب السياسية الكورية على عقد جلسة استجواب برلمانية لمدة أربعة أيام، بدءا من يوم الخميس من الأسبوع القادم.وصرحت مصادر مسؤولة في كل من الحزب الديمقراطي الحاكم، وحزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي، وحزب "الإصلاح المستقبلي" المعارض الصغير، بأنه تم الاتفاق على عقد جلسة استجواب برلمانية تبدأ بالمسائل السياسية، حيث سيستجوب البرلمان وزراء الحكومة حول الشؤون الخارجية والقضايا الأمنية يوم الجمعة من الأسبوع القادم، وحول القضايا الاقتصادية يوم السبت، والقضايا الاجتماعية والثقافية في اليوم التالي.كما اتفقت الأحزاب السياسية أيضًا على إجراء تفتيش برلماني على المكاتب الحكومية في الفترة من 2 وحتى 21 أكتوبر، بعد جلسة الاستجواب.وكانت الأحزاب السياسية قد خططت في وقت سابق لعقد جلسة للخطب البرلمانية من قبل ممثلي الأحزاب في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر، بحيث تليها جلسة الاستجواب في الفترة من 23 إلى 26 سبتمبر.