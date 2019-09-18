واشنطن تقول إنها تبذل جهودا هائلة لزيادة التعاون الأمني الثلاثي مع سيول وطوكيو

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أكد مسؤول أمريكي كبير على أن الولايات المتحدة تبذل "جهودا هائلة" لزيادة التعاون الأمنى الثلاثى مع كوريا الجنوبية واليابان.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشؤون شرق آسيا والباسيفيك "ديفيد ستيلويل"، فى بيان قدمه للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب حول آسيا، أمس الثلاثاء، قبل تقديم شهادته في هذا الشأن المقرر لها اليوم الأربعاء.وقال "ستيلويل" أيضًا إن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية، لكنها ستواصل فرض عقوبات على النظام الحاكم في بيونغ يانغ في الوقت الحالي.وشدد المسؤول الأمريكي على أن القضاء على التهديدات التي تشكلها برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية ضد الولايات المتحدة وحلفائها، يمثل أولوية دبلوماسية عليا لواشنطن، كما أن نزع السلاح النووي بشكل نهائي وكامل ومؤكد من كوريا الشمالية، هو أيضًا أولوية دبلوماسية عليا.وقال إن الولايات المتحدة تنسق عن كثب مع حلفائها وشركائها في المنطقة وحول العالم ، وخاصة مع كوريا الجنوبية واليابان، للحفاظ على موقف دولي موحد لضمان استمرار تطبيق العقوبات الحالية ضد كوريا الشمالية.