حمى الخنازير الإفريقية تخفف من قوة الاحتفال بذكرى القمة بين الكوريتين

Photo : YONHAP News

صرحت الحكومة الكورية الجنوبية بأنها قررت تخفيض حجم الأحداث التي كان من المقرر عقدها خلال هذا الأسبوع للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى على انعقاد القمة بين الكوريتين، وذلك بسبب انتشار مرض حمى الخنازير الأفريقية بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية.وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد ذكرت في وقت سابق أنها ستعقد حدثا احتفاليا في محطة "دوراسان" في منطقة "باجو" التي تقع إلى الجنوب مباشرة من الحدود بين الكوريتين، يوم الخميس، بمناسبة حلول الذكرى السنوية الأولى على القمة الثالثة بين الرئيس "مون جيه إين"، والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، التي عُقدت في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ العام الماضي.وقالت وزارة التوحيد في سيول إنها ستعقد حدثًا مصغرًا، وسوف تغير مكان الحدث إلى مكتب الوزارة في وسط سيول. وقد تم إلغاء رحلة لمئات الأشخاص من مختلف أنحاء البلاد، كان من المقرر أن يستقلوا خلالها "قطار السلام" من سيول إلى محطة "دوراسان".وأشارت الوزارة إلى أنه كان من الضروري إلغاء هذه الأحداث، نظرا لأن الحكومات المحلية في جميع أنحاء البلاد تبذل حاليا قصارى جهدها لمنع انتشار مرض حمى الخنازير الإفريقية القاتل.