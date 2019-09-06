كوريا تشارك المملكة العربية السعودية في احتفالها بالعيد الوطني

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أقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى كوريا الجنوبية احتفالا ظهر اليوم الأربعاء بمناسبة العيد الوطني للمملكة التاسع والثمانين، حيث رحب سعادة السفير "رياض بن أحمد المباركي" سفير السعودية لدى كوريا بضيوفه من كبار الشخصيات الكورية والعربية، في الاحتفال الذي أقيم في فندق "لوتيه" بوسط العاصمة الكورية، وفي مقدمتهم وزير الدفاع الكوري "جونغ كيونغ دو"، والسفراء العرب والأجانب المعتمدون لدى كوريا، إلى جانب عدد من الشخصيات كورية والعربية ذات الصلة بشؤون العلاقات بين الجانبين، وووسائل الإعلام.وافتتح سعادة السفير "المباركي" الحفلَ بكلمة تحدث فيها عن مسيرة النمو في المملكة، وتطور العلاقات بين الرياض وسيول، بينما عبر وزير الدفاع "جونغ" عن قلق كوريا إزاء الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية سعودية مؤخرا، وأعرب أيضا عن أمنياته بأن يسهم التعاون العسكري بين البلدين في تنفيذ رؤية المملكة "2030". كما هنأ المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا باليوم الوطني، معربا عن مشاركة كوريا للمملكة احتفالاتها بهذه المناسبة.