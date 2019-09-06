الحكومة تبحث سبل التوظيف بعد التقاعد عن العمل

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عقد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية "هونغ نام كي" اليوم الأربعاء في مكتب الحكومة في سيول اجتماعا، لتفعيل الأوضاع الاقتصادية حيث أعلن عن "خطة التعامل مع تغير الهيكل الديمغرافي".وصرحت الحكومة بأنها تدرس إدخال نظام الاستمرار في التوظيف الذي ينص على تحمل الشركات توظيف موظفيها حتى بعد سن تقاعدهم مثلما يجري به العمل حاليا في اليابان. وتنوي إتاحة خيارات متنوعة أمام الشركات بما فيها إعادة التوظيف وتمديد سن التقاعد أو إزالة سن التقاعد إلى جانب واجب التوظيف حتى عمر محدد.وبدءا من العام القادم ستقوم الحكومة بزيادة الدعم المالي لتشجيع توظيف كبار السن الذين لا تقل أعمارهم عن ستين عاما، كما قامت بزيادة ملياري وون من قيمة دعم التوظيف المقدم إلى أصحاب العمل، بالتوازي مع إنشاء نظام يمنح حوافز مالية شهرية لأصحاب العمل الذين يدخلون نظام التوظيف المستمر.